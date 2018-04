„Gummi, Gummi“ raucht schon vor dem eigentlichen GTI-Treffen

120.000 Besucher zieht es jährlich zum GTI-Treffen nach Reifnitz, das offiziell „Wörtherseetreffen“ heißt. Zum 37. Mal geht es ab 9. Mai über die Bühne.

Doch bereits am vergangenen Wochenende boten sich Fahrer wie Fans ein unrühmliches Schauspiel, weit weg von Reifnitz und lange vor dem Start des Treffens: Am Faaker See wurde ein hochrangiger Polizist, der Chef der Verkehrsabteilung, von einer johlenden Menge eingekreist und ausgebuht, als er in Uniform einen Temposünder abmahnen wollte.

So etwas sei eine Ausnahme, versichert Mario Nemetz, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. „Das passiert, aber nicht ständig.“ Viel mehr beschäftigt die Beamten ein anderes Phänomen: Das GTI-Treffen zieht sich über die offizielle Veranstaltung hinaus immer mehr in die Länge und dehnt sich räumlich weiter aus.