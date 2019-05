"Grüß Göttin": Aufreger-Schild wurde Ziel einer Scherz-Attacke

Es hat keine Woche gedauert: Erst vor wenigen Tagen bei der Autobahnauffahrt Innsbruck Mitte aufgestellt, war die Botschaft des Schildes "Grüß Göttin" am Montag schon wieder verändert. Unbekannte hatten in der Nacht den pink-weißen Schriftzug teilweise überklebt und erweitert. Uns so steht in dem Kreisverkehr an der Inntalautobahn nun zu lesen: "Grüß Hötting".

Hötting ist ein Stadteil von Innsbruck auf der gegenüberliegenden Talseite. Das Kunstwerk sei "natürlich völlig unbeschädigend" von Freunden umgestaltet worden, wie ein Tiroler in einem Mail an den KURIER versicherte. Man wolle eine #wordgreetingchallenge starten. So soll in den kommenden Tagen ein Schild in Hötting mit der Botschaft "Grüß Pradl" - ein weiterer Stadtteil von Innsbruck - aufgestellt werden. Auch Städte sollen in Folge gegrüßt werden.

Zahlreiche Vandalenakte

Für das "Grüß Göttin"-Schild ist die Umgestaltung nur eine weitere Episode in seiner wechselhaften Geschichte. Das Kunstprojekt der Tirolerin Ursual Beiler sorgt seit Jahren für Kontroversen. Erzkonservative Kreise haben darin unter anderem Blasphemie verortet. Mehrfach wurde das Schild bereits übermalt. Vandelnen machten dabei unter anderem aus der "Göttin" einen "Gott".

Von 2008 bis 2016 stand das Schild an der Inntalautobahn bei Kufstein und begrüßte nach Tirol einreisende Autofahrer.