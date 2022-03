Felipe wird nicht mehr Spitzenkandidatin bei Tiroler Grünen

Die Analyse der Gemeinderatswahlen und eine Standortbestimmung für die Landtagswahlen im März 2023. Das waren formal die Themen, mit denen sich am Donnerstagabend ein erweiterter Landesvorstand der Tiroler Grünen beschäftigt hat.

Dabei wurde nun klar, dass Ingrid Felipe, grüne Stellvertreterin von VP-Landeshauptmann Günther Platter, bei der Landtagswahl nicht mehr als Spitzenkandidatin antreten wird.

Bei zwei Wahlkämpfen stand Felipe bereits an der Spitze der Grünen. In dieser Legislaturperiode möchte Felipe bis zum Ende der Legislaturperiode noch ihr Amt ausüben - dies wurde in der digitalen Sitzung des Landesausschusses mit Beifall aufgenommen. "Es ist ein Übergang, der von höchster Professionalität getragen ist und uns Grüne in eine optimale Ausgangslage für die Wahl bringt", kommentierte der Grüne Landessprecher Christian Altweisl.

Im Vorfeld Stillschweigen vereinbart

Bereits im Vorfeld hatte es Spekulationen gegeben, dass Felipe nicht mehr antreten werde, im Detail wollte sich aber noch niemand zu ihrer Entscheidung äußern. „Wir haben Stillschweigen vereinbart“, sagen mehrere Sitzungsteilnehmer unisono. Der Respekt gebiete, dass Felipe ihre Entscheidung selbst öffentlich macht.

Die Vorsicht war wohl auch der Tatsache geschuldet, dass nun politisch einiges in Bewegung kommen könnte. Felipe ist Dreh- und Angelpunkt der Koalition mit der ÖVP, die seit 2013 besteht.

Wer nachfolgen wird, war am Freitag noch nicht klar: Man wolle in Ruhe bis zur Landesversammlung im Juni eine neue Spitze wählen, hieß es vonseiten der Grünen.