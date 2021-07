Grüne kritisieren schwarz-blaue Pläne: "Wir können den Widerstand anführen"

Dem grünen Klubobmann Gebi Mair bereitet vor allem die Idee der Regierung Bauchweh, einen Standortanwalt für UVP-Verfahren zu installieren. "Der soll ausschließlich öffentliche Interessen vertreten, die für ein Projekt sprechen", so Mair. Er sieht die Möglichkeit eines schwarz-blauen Durchmarschs bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr (von Jänner bis April wird in Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg gewählt). "Aber es gibt eine Chance auf Widerstand aus den Ländern. Tirol kann diesen Widerstand anführen", warb Mair um Stimmen für die Grünen.

Offene Kritik an ihrem Koalitionspartner kam dem grünen Spitzen-Duo nicht über die Lippen, auch wenn Tirols VP-Chef Günther Platter den Regierungspakt mitträgt, vor dem die Grünen nun warnen. Felipe und Mair halten es wie ihr Parteifreunde in Salzburg, die ebenfalls keinen Spagat darin sehen, auf Länderebene mit der kritisierten ÖVP zu regieren.

"Die ÖVP ist ja kein einheitlicher Block. Da gibt es auch nicht nur helle Begeisterung für das neue Regierungsprogramm", erklärte Soziallandesrat Heinrich Schellhorn bei einer Pressekonferenz in Salzburg. Dort stimmten er und die zwei weiteren grünen Landesrätinnen, Astrid Rössler und Martina Berthold, in die Kritik an Schwarz-Blau ein. Protest kam auch von den Grünen in Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich.