Großeinsatz in Tirol wegen einem TV-Kaminfeuer

Samstagabend meldete ein Anrainer einen Brand in einem Ferienhof in Thiersee (Bezirk Kufstein). Er hatte ein Feuer im obersten Stockwerk wahrgenommen, gab er gegenüber der Leitstelle an. Mehrere Feuerwehren rückten mit über 80 Mann aus.

"Am Einsatzort konnte weder ein Feuer noch eine Rauchentwicklung festgestellt werden", berichtete die Freiwillige Feuerwehr Hinterthiersee, die mit den Feuerwehren von Vorderthiersee und Kufstein gegen 21 Uhr alarmiert worden war.

Wie sich herausstellten, hatten es sich die Bewohner des Hauses im obersten Stock vor ihrem Fernseher gemütlich gemacht, bei dem ein Video von einem Kaminfeuer über den Bildschirm flackerte. Also zogen die Einsatzkräfte wieder ab.