Grazer Akademikerball: So lief die Demonstration ab

Rund 200 Personen haben am Samstagabend nach Angaben der Polizei an einer Demonstration gegen den Akademikerball im Grazer Congress teilgenommen. Der Protest am Grazer Hauptplatz verlief laut Polizei ohne sicherheitspolizeiliche Zwischenfälle.

Dazu aufgerufen hatte die "Offensive gegen Rechts". Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften unterschiedlicher Einheiten vor Ort. Rund um den Veranstaltungsort war ein Platzverbot verhängt worden.