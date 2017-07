Zum vermutlich sechsten Überfall in Serie ist es Donnerstagnachmittag in Graz in der Herbersteingasse gekommen: Eine Nachbarin fand eine 84-Jährige im Stiegenhaus am Boden liegend. Die Frau war stark benommen und gab an, dass ihre Geldbörse verschwunden ist. Das Opfer wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in das UKH Graz gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die verletzte Pensionistin wurde gegen 15.45 Uhr in dem Mehrparteienhaus gefunden und von ihrer Nachbarin erstversorgt. Erst als die Frau ins Krankenhaus kam, wurde auch die Polizei informiert. Das war aber bereits eine Stunde später, weshalb von einem möglichen Täter schon jede Spur fehlte. Da sich das Opfer nicht erinnern kann, wäre es möglich, dass es aus eigenem Verschulden gestürzt ist. Doch die Ermittler gehen eher davon aus, dass es aufgrund der verschwundenen Geldbörse ein Überfall war. Anrainer konnten den Ermittlern keine Hinweise auf einen Täter geben. In der Geldbörse der 84-Jährigen war nur ein geringer Bargeldbetrag.

Chronologie

Innerhalb von zwei Wochen sind in Graz sechs Überfälle auf Pensionistinnen begangen worden - am helllichten Tag, nach Einkaufswegen oder beim Holen der Post im Stiegenhaus. Der oder die Täter hatten es vor allem auf Goldschmuck, Halsketten und Ringe, sowie auf Bargeld abgesehen. Die betagten Opfer wurden teils lebensgefährlich verletzt. Seit Tagen wird intensiv nach Verdächtigen gefahndet.

30. Juni - Eine 82-jährige Frau wird im Bezirk Andritz an der Adresse Am Hüttenbrenneranger bewusstlos neben der Straße gefunden. Sie hat lebensgefährliche Kopfverletzungen und ihre Wertsachen und Bargeld fehlen. Das Opfer schwebt tagelang in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen von einem Überfall aus.

6. Juli - Eine 75-jährige Pensionistin wird am Vormittag am Heimweg vom Einkauf nahe der Steggasse und der Fischergasse brutal überfallen und schwer verletzt. Der Täter raubt seinem Opfer zwei Goldketten und verpasst ihm Schläge auf Kopf und Gesicht. Die Grazerin erleidet dadurch eine Gehirnblutung und eine Nasenbeinfraktur. Eine Nachbarin bemerkt Blut im Stiegenhaus und findet die verletzte Frau in ihrer Wohnung. Das Opfer kann sich nur noch an den Heimweg erinnern, nicht aber an den Überfall.

8. Juli - Eine 71-Jährige wird ebenfalls vormittags in der Fischergasse Opfer eines Überfalls. Als sie nach dem Einkauf die Tür zu ihrer Wohnung aufsperren will, reißt ihr ein Unbekannter eine Goldkette vom Hals. Sie wird dabei verletzt. Nachbarn hören die Hilfeschreie des Opfers und sehen den mutmaßlichen Täter davonlaufen.

10. Juli - Eine 84-Jährige geht kurz vor Mittag nach Hause in die Hauseggerstraße und wird bei den Briefkästen brutal niedergeschlagen. Sie erleidet eine schwere Kieferverletzung und ihr werden eine Halskette und ein Ring geraubt. Eine weitere Kette bleibt beschädigt zurück. Die Polizei verstärkt ihre Fahndungsmaßnahmen und zieht zusätzliche Kräfte zusammen.

12. Juli - Beim fünften Überfall wird eine 69-Jährige am Nachmittag in der Neuholdaugasse ebenfalls bei den Briefkästen im Stiegenhaus ausgeraubt. Sie erleidet eine leichte Kopfverletzung und ihr wird ebenfalls eine Halskette gestohlen. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest und überprüft drei weitere mutmaßliche Täter. Bei keinem erhärtete sich jedoch der Tatverdacht. Sie werden alle wieder freigelassen.

13. Juli - Ermittler veröffentlichen Fotos aus einer Straßenbahn-Überwachungskamera, die zwei Männer zeigen. Sie gelten als "dringend tatverdächtig", heißt es seitens der Behörde. Die Exekutive stockt abermals ihre Kräfte auf, teilt auch Diensthunde, die Ordnungswache und Assistenzeinheiten des Landeskriminalamts ein. Älteren Personen wird nochmals geraten, Schmuck verdeckt zu tragen, und verdächtige Beobachtungen zu melden. Wenig später wird dennoch eine 84-Jährige zum vermutlich sechsten Opfer: Sie wird am Nachmittag von einer Nachbarin im Stiegenhaus in der Herbersteingasse am Boden liegend aufgefunden. Ihre Geldbörse ist verschwunden und sie kann sich weder an einen Sturz noch an einen Überfall erinnern. Die Frau kommt mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Spital.

Haben Sie Hinweise zu diesen beiden Männern? Melden Sie diese bitte unter der Telefonnummer 059 133/65 3333 der Polizei.

Foto: APA/LPD STEIERMARK