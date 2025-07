Seit Jahren stark steigende Zahl an Betrugsdelikten

Die Ermittler legten dem 61-Jährigen die Ergebnisse von Einvernahmen aus seinem Umfeld sowie Videos vor, dennoch war er nicht geständig. Er wird wegen mehrfachen und schweren gewerbsmäßigen Betruges angezeigt.

2024 wurden laut Polizei 515 (2023: 371) solcher Straftaten in der Steiermark verzeichnet, was ein Höchstwert sei. Dieser Höchststand an Delikten mit einer Verfünffachung innerhalb von zehn Jahren (2015: 104) sei auf die verstärkte Ermittlungsarbeit zurückzuführen. Die Ermittlungsarbeit sei ausgesprochen zeitaufwendig, so die Polizei. Die Aufklärungsquote liegt allerdings beinahe bei 100 Prozent (2023: 371).