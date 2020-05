Go East: Sind die Ost-Unis besser?

Die Clubszene in Pristina oder Belgrad ist genauso interessant wie die in 'angesagten' Städten in Westeuropa, hat aber auch den Reiz des Neuen", weiß Oliver Schmitt einen Vorzug von Auslandsaufenthalten in Südosteuropa zu beschreiben. Der Mann muss es wissen, er leitet das Institut für Osteuropäische Geschichte der Uni Wien und ist Mitbegründer des Wiener Osteuropaforums (siehe Artikelende) .



Zum Akademischen: "Vielleicht stehen dort wegen Finanzierungsproblemen nicht überall modernste Labors bereit, in vielen Fächern kann man aber wichtige wissenschaftliche und kulturelle Anregungen erhalten. Es gibt auch ein großes Interesse, dass Österreicher kommen. Man wird mit offenen Armen empfangen." So etwas finde man in beliebteren Erasmus-Städten nicht so schnell.



"Die Möglichkeiten in Osteuropa zu studieren, werden leider zu wenig in Anspruch genommen", meint Schmitt. Derzeit studieren rund 400 Österreicher dort. Das reicht von den renommierten Unis in Prag, Brünn und Budapest bis zu weniger bekannten Hochschulen etwa in Ostrumänien.

Ein Ost-Aufenthalt ist nicht so beliebt wie einer in England oder Spanien, aber Schmitt zählt die Vorteile auf: "Man muss sich nur darauf einlassen - man wird reich beschenkt zurückkommen."



Etwa wenn man im späteren beruflichen Leben als Unternehmer in die Region zurückkommt. "Das Wissen über Sprache, Kultur und Mentalität ist auch ein persönlicher Gewinn", sagt der Osteuropa-Kenner. Und gerade Unternehmen, die in Österreich, insbesondere in Wien, angesiedelt sind, pflegen viele Kontakte nach Osten. Zudem seien die Universitäten meist überschaubarer als etwa im englischsprachigen Raum, Kontakte sind leichter zu knüpfen.

Ein großer Vorteil, denn: "Der, mit dem man heute in einem Studentenheim zusammenwohnt, könnte morgen ein wichtiger Entscheidungsträger sein."