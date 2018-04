Gleitschirmunfall in Portugal: Noch zwei Österreicher vermisst

Nach dem Gleitschirmunfall an der Küste Portugals, bei dem am Montag ein Österreicher gestorben war, wurden am Dienstag zwei Personen der Gruppe weiterhin im Meer vermisst. Das Todesopfer ist entgegen ersten Meldungen 51 Jahre alt und stammte aus Salzburg. Unter den zwei Vermissten - ein Mann und eine Frau - ist nach APA-Informationen ein weiterer Salzburger.

Die drei Personen waren mit einer österreichischen Reisegruppe unterwegs. Die nun vermisste Frau landete am Montag am Strand Meco auf der Halbinsel von Setubal nahe der Ortschaft Sesimbra mit ihrem Gleitschirm direkt am Wasser. Sie konnte sich laut Zeugen nicht von ihrem Paragleiter befreien und wurde vom Wind aufs Meer hinausgezogen.