Gewalt in Österreichs Schulen: Drei Vorfälle in drei Tagen

Gewürgt und mit Messer bedroht: Schüler festgenommen

Einen weiteren Vorfall gab es am Mittwoch in einer Schule in Oberösterreich. Ein 17-jähriger Schüler hatte in einer Linzer Schule laut Polizei eine 16-jährige Klassenkollegin gewürgt und einen 14-Jährigen mit einem Messer bedroht. Eine Lehrerin riss ihm das Messer schließlich aus der Hand. Der Jugendliche wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, berichtete die Polizei.