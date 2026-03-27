Massiver Mangel an Gerichtsmedizinern: Bleiben Verbrechen ungeklärt?

Johannes Steinharts Warnung ist deutlich: „Die Gerichtsmedizin in Österreich wurde Schritt für Schritt derart demontiert, dass inzwischen in vielen Fällen die zeitnahe Aufklärung von Gewaltdelikten und anderen Verbrechen stark verzögert wurde“, mahnt der Präsident der österreichischen Ärztekammer. „Oder sogar unmöglich.“

Nur 37 Ärztinnen und Ärzte haben eine fachspezifische Ausbildung, 18 von ihnen arbeiten an den vier gerichtsmedizinischen Instituten in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg – doch die Hälfte von ihnen wird binnen weniger Jahre das Pensionsantrittsalter erreichen, warnte der Bundesrechnungshof.

Die Ärztekammer gibt den Prüfern recht. Das Durchschnittsalter der Kolleginnen und Kollegen liege bei 53,4 Jahren, rechnet Mario Darok von der Med Uni Graz und Präsident der Gesellschaft für gerichtliche Medizin, am Freitag vor. Nur ein Kollege sei jünger als 35 Jahre. Der Personalmangel sei mehr als evident, Wochen mit 60 bis 80 Arbeitsstunden seien Usus.

Das hat aber Folgen weit über die Belastung für den Einzelnen hinaus: Die Arbeit von Gerichtsmedizinern ist vielfach Basis für die Justiz, wenn es darum geht, im Fall von Todesopfern zu entscheiden: Verbrechen, Unfall, Suizid? Dann sind Obduktionen durchzuführen und Gutachten zu erstellen.