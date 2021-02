Gemeinde für umstrittene Liftverbindung im Stubaital

Wenn in Tirol Pläne für das Zusammenwachsen von zwei Skigebieten gewälzt werden, sind Debatten vorprogrammiert. Angesichts der Dichte an Liften und Pisten im Bundesland stoßen Eingriffe in unverbaute Landschaften rasch auf Widerstand von Naturliebhabern.

Im Stubaital hat der Gemeinderat von Fulpmes Mittwochnachmittag für so ein Vorhaben – der Verbindung der Skigebiete „Schlick 2000“ und „Elfer“ – die erste Hürde aus dem Weg geräumt.

Abstimmung über Dienstbarkeiten

Konkret abgestimmt wurde über Dienstbarkeiten der Gemeindegutsagrargemeinschaft für die Verbindungsbahn von Neustift zum Sennjoch und die zu errichtende Mittelstation der Elferbahn.