Geldwäscheverdacht: In Österreich lebender Italiener festgenommen

Ein in Österreich lebender Italiener und ein Bauunternehmer aus der norditalienischen Provinz Brescia sind von der Finanzpolizei der Stadt Cremona wegen des Verdachts auf Geldwäsche in Höhe von 20 Millionen Euro festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Die Verdächtigen sollen das Geld über ein Südtiroler Bankkonto geschleust haben. Die Ermittler beschlagnahmten fünf Millionen Euro an Vermögenswerten, berichtete das Südtiroler Online-Portal "stol.it" am Mittwoch.