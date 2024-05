Gut Aiderbichl: Wo Laboraffen Heimat fanden

„Wenn sie die untere Lippe hängen lassen, lachen sie“, erklärt Tierpflegerin Bettina Urban . Wer den Schimpansen freundlich begegnen möchte, kann das mit schnellem Hecheln tun. So kommunizieren die Tiere unter anderem auch miteinander. Dass sie das überhaupt tun, fühlt sich für Urban wie ein Wunder an.

Tierversuche Im Jahr 1976 importierte die Pharma-Firma Immuno zum ersten Mal Schimpansen, um an ihnen Tierversuche, etwa zu AIDS, durchzuführen. Die Tiere leben in kompletter Isolation, sehen 20 Jahre keine Artgenossen.1997 wird das Unternehmen von Baxter übernommen. Damit hören die Versuche an den Affen auf.

Leben in Gruppen

Die meisten Affen können mittlerweile in Gruppen leben, einige sind lieber für sich, haben aber durch das Gitter Kontakt zu den anderen. Es sind ganz unterschiedliche Charaktere, die einem begegnen. Moritz ist eher ruhig, sitzt gerne in der Wiese und hört der Natur zu. Xsara ist die Prinzessin und lässt sich gerne bedienen. Gogo ist nervös, wenn Fremde in der Nähe sind. Seine Unterlippe zittert, es dauert, bis er einem in die Augen schaut.

Bei einigen Freigehegen erlebt man die Schimpansen durch Glasscheiben ganz nahe. Clyde fordert oft Küsse ein, bedankt sich dann mit einem Klopfen aufs Glas.

Wahre Wiedergutmachung ist wohl auch hier in Gänserndorf nicht möglich. Aber man konnte den Schimpansen ihre Würde zurückgegeben. Die Gehege müssen regelmäßig an die gesundheitlichen Bedürfnisse angepasst werden. Wer unterstützen will, kann eine Patenschaft übernehmen. Infos unter gut-aiderbichl.com.