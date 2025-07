Fünf Einschleichdiebe gefasst: 24 Taten in vier Bundesländern

Fünf Verdächtige aus Rumänien sind in der Vorwoche bei einem Einschleichdiebstahl im Bezirk Mürzzuschlag in der Steiermark von Beamten des Landeskriminalamtes Oberösterreich sowie weiteren Polizisten aus dem Bezirk Linz-Land auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Den drei Frauen und zwei Männern wurden 24 Einschleichdiebstähle in Oberösterreich, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark nachgewiesen, berichtete die Polizei.