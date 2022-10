Fruchtfliegen: Was sie noch nicht über die Plagegeister wussten

Die einzigen, die einen direkten Nutzen von der Drosophila melanogaster (so der lateinische Name) haben, sind Genetiker. Die Fliegen eignen sich für viele genetische und entwicklungsbiologische Untersuchungen. Deswegen zählen sie auch zu den am besten untersuchten Organismen der Welt. Durch die Züchtungen in Laboren gibt es eine Unzahl an Mutationen.

Hochkomplexe Tiere

Warum die Tiere in der Forschung so begehrt sind? Obstfliegen ähneln den Menschen stark, was krankheitsauslösende Gene angeht. Etwa 75 Prozent sind gleichartig.