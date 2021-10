Frauen mit Kleinkind vereitelten Raubversuch an 16-Jährigem

Zwei Fußgängerinnen mit einem Kleinkind haben am Montag in Bludenz einen Raubversuch an einem 16-Jährigen vereitelt. Wie die Polizei am Freitagabend berichtete, wurde der Bursche gegen 17 Uhr auf der Mokrystraße von einem Jugendlichen aus einer achtköpfigen Gruppe mit Schlägen bedroht, falls er kein Geld hergebe.

Die Frauen forderten den Täter auf, den Burschen in Ruhe zu lassen. Sie werden von der Polizei gebeten, sich zu melden.

Die acht Jugendlichen gingen nach der Intervention der Frauen in Richtung Bahnhof davon, ohne Geld erhalten zu haben. Die Exekutive bittet die beiden Zeuginnen, sich unter Tel. 059133 8100 zu melden.