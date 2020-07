Frau starb nach 19 Stichen: "Eine völlig unverständliche Tat"

Paranoide Schizophrenie attestiert der Gerichtssachverständige, der Grazer ist unzurechnungsfähig. Somit geht es bei dem Prozess am Dienstag nicht um Urteil und Strafe, sondern nur um die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Damit sei er einverstanden, versichert der Verteidiger. "Er sieht ein, er muss in eine Anstalt, damit er seiner Krankheit Herr wird."

Am Vortag entlassen

2018 bereits wurde sie erstmals diagnostiziert, 2019 hatte der Grazer schon zwei Suizidversuche hinter sich. "Stimmen" würden ihm befehlen, sich etwas anzutun - oder anderen, gesteht er im Gerichtsaal. Nach dem zweiten Suidziversuch 2019 kam der Mann in eine geschlossene psychiatrische Abteilung, im Jänner 2020 wurde er auf die offene Abteilung verlegt - und am 3. Februar entlassen. Seine Medikamente nahm er aber nicht - oder nur in veränderter Dosierung. "Ich hab' gedacht, dass ich das allein schaffen kann."