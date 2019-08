Kuh Franka kehrte aus „Mutterliebe“ zurück

„Dass sich eine Kuh als Herdentier so lange alleine in der freien Natur aufhält, hätte ich aber nicht gedacht.“ Franka habe sich in den umliegenden Wäldern und Wiesen versteckt. Futter dürfte sie ausreichend gefunden haben. „Die Kuh ist in gutem Zustand“, sagt Auinger. Dass Franka wiederkommt, habe sich abgezeichnet: Sie wurde abends des Öfteren in der Nähe des Stalles gesichtet.