FPÖ Tirol wirbt um Abkehr von „starren Koalitionen“

Vor den Landtagswahlen am Sonntag haben sich alle Landtagsparteien darauf festgelegt, nicht mit der FPÖ in eine Koalition zu gehen. Deren Parteiobmann Markus Abwerzger hat, wie berichtet, dennoch Anspruch auf den Landeshauptmann-Posten erhoben. Und präsentierte am Montag trotz der Ansagen der Mitbewerber seine Vorstellungen für den Fall einer blauen Regierungsbeteiligung.

„Wenn wir wirklich die 20-Prozent-Marke knacken und zweitstärkste Partei werden, kommt man um uns nicht hinweg“, so Abwerzger. Ob die Freiheitlichen das in diesem Fall historisch beste Ergebnis erreichen, steht freilich noch in den Sternen.