FPÖ-Aufsichtsräte verlassen STW-Gremium

Die beiden FPÖ-Vertreter, Vizebürgermeister Wolfgang Germ und Stadtrat Christian Scheider, legten dieser Tage ihre Mandate im STW-Aufsichtsrat aus Protest gegen die Vorsitzende, Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) zurück.

Der Hauptgrund: Es gibt seit Kurzem keine Mitschrift von Wortmeldungen mehr, nur noch Beschlüsse werden zu Papier gebracht. „Ein Protokoll dokumentiert die Entscheidungsfindung. Das könnte für Haftungsfragen in der Zukunft wesentlich sein. In diesem Aufsichtsrat fehlt von Transparenz jede Spur. Das ist so nicht mehr vertretbar“, argumentiert Wolfgang Germ in einer Aussendung.

Ebenfalls bekrittelt wird, dass der Aufsichtsrat nicht, wie bis 2018 üblich, mit Experten, sondern mit Politikern besetzt wird. Dies wurde unter Mathiaschitz geändert, seither bilden der Stadtsenat und der Magistratsdirektor den Aufsichtsrat der Stadtwerke.