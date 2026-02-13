FPÖ-Politikerin nach Attacke mit Schneeschaufel schwer verletzt
Genaue Hintergründe sind noch unklar. Eifersucht als mögliches Motiv.
Eine FPÖ-Bundespolitikerin liegt nach einer tätlichen Auseinandersetzung schwer verletzt im Krankenhaus, berichtet die Kronen Zeitung. Der Vorfall soll sich demnach am Donnerstag ereignet haben. Offenbar hat eine Frau mit einer Schneeschaufel auf die Politikerin und deren Auto eingeschlagen. Das Opfer erlitt laut Bericht eine Gehirnerschütterung, Prellungen sowie eine Rissquetschwunde an der Lippe.
Die Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht restlos geklärt. Als mögliches Motiv wird Eifersucht genannt. Die Frau soll das Haus eines Polizeibeamten aufgesucht haben, um ihm persönliche Gegenstände zurückzugeben. Dort habe sie aber nur eine Angehörige angetroffen, die die Politikerin dann attackiert haben soll.
