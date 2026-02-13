FPÖ-Politikerin nach Attacke mit Schneeschaufel schwer verletzt

Eine FPÖ-Bundespolitikerin liegt nach einer tätlichen Auseinandersetzung schwer verletzt im Krankenhaus, berichtet die Kronen Zeitung. Der Vorfall soll sich demnach am Donnerstag ereignet haben. Offenbar hat eine Frau mit einer Schneeschaufel auf die Politikerin und deren Auto eingeschlagen. Das Opfer erlitt laut Bericht eine Gehirnerschütterung, Prellungen sowie eine Rissquetschwunde an der Lippe.