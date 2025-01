Föhn sorgt für warme Temperaturen in Österreich

Föhn sorgt am Wochenende besonders in den Bergen für sehr milde Temperaturen von bis zu 14 Grad. Bei dem in den Niederungen weit verbreiteten Nebel sind laut der Prognose der Experten von Geosphere Austria allerdings nur fünf Grad zu erwarten.

Kleinräumige Nebelfelder im Südosten bzw. in manchen Alpentälern lichten sich voraussichtlich nach wenigen Stunden. Am Nachmittag überwiegt der freundliche Wettercharakter. In den Niederungen und Tallagen ist es vielfach schwach windig. Frühtemperaturen liegen bei minus vier bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei drei bis 13 Grad.

Am Samstag liegen über den Tälern und Niederungen teils zähe Nebel- und Hochnebelfelder, abseits vom östlichen Flachland lösen sich diese aber in den meisten Fällen tagsüber auf. Der Wind bläst in einzelnen Föhntälern mitunter lebhaft, überall sonst schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen umspannen minus fünf bis plus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei Nebel nur ein bis fünf Grad, sonst mit Föhn bis zu 14 Grad.

Störung zieht von Westen auf

Sonntag: In den Niederungen und Beckenlagen des Ostens, Nordens und Südens startet der Tag mit zähem Nebel und Hochnebelfeldern, die sich nur zögerlich oder kaum auflösen. Sonst scheint am Vormittag in vielen Regionen die Sonne. Der Westen wird bereits in der Früh von einer aufziehenden Störung beeinflusst. Wolken und Regen breiten sich im Tagesverlauf ostwärts aus. Der Wind weht meist nur schwach, alpennordseitig weht mäßiger bis lebhafter Föhnwind aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen erreichen minus vier bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis zwölf Grad.