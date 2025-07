Von Stephanie Angerer und Jasmin Sharma

Es sind Flugblätter mit vielversprechenden Worten, die Mieter in Wohnhausanlagen derzeit in ihren Briefkästen vorfinden. In der Donaustadt wandte sich ein Betroffener auf Facebook an die Community und postete ein Foto eines Flyers. „Weiß jemand, ob das eine neue Abzocke-Masche ist oder echt? Wäre ja nicht das erste Mal, dass Fake-Briefe angekommen sind, die nicht von Wiener Wohnen sind.“