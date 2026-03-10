Nach massiven Beschwerden: Neue Regeln im EKZ Großfeldsiedlung

Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) berief daher eine Dringlichkeitssitzung mit Wiener Wohnen ein. Vereinbart wurde ein „verbindliches Verbesserungsprogramm“, wie man berichtet.

In den vergangenen Wochen kam es rund um das Einkaufszentrum (EKZ) Großfeldsiedlung zu massiven Beschwerden von Anrainern sowie von Gewerbetreibenden: mangelnde Sauberkeit, Probleme bei der Müllentsorgung, Dauerparker und Ausfälle der Beleuchtung sorgten für Verärgerung.

Zum Maßnahmenpaket zählt allen voran eine tägliche Reinigung des gesamten Einkaufszentrums, die bereits angelaufen ist. Beseitigt habe man auch das Müllproblem, die Müllpressen seien wieder vollständig in Betrieb. Instand gesetzt wurde außerdem die Beleuchtungsanlage.

Sicherheitsdienst wird ausgeschrieben

Kontrolliert werden ab sofort auch die Kundenparkplätze von Ordnungsberatern von Wiener Wohnen, um Dauerparken zu unterbinden. Parallel dazu werde an der Umsetzung einer professionellen Parkraumbewirtschaftung gearbeitet.

Die Ordnungsberatung ist als Sofortmaßnahme überhaupt verstärkt im Einkaufszentrum präsent, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Zusätzlich soll für eine dauerhafte Lösung ein Sicherheitsdienst ausgeschrieben werden.

In der Bezirksvorstehung werde man die Verbesserungen genau beobachten und auch die Bezirksräte und Bezirksrätinnen würden im EKZ verstärkt unterwegs sein, betonte Papai.