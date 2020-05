Feuerwehrmänner tanzen "Firefighter-Style"

Die „spontane Eigenproduktion“ sei nie für fremde Augen bestimmt gewesen, erzählt der Altacher Haupt­feuerwehrmann Arno Egle. Das Video war als „Gag für das Faschingskränzchen am vergangenen Samstag gedacht. Wir wissen selbst nicht, wer das auf YouTube gestellt hat“.Der Unbekannte sorgte damit jedenfalls für Aufsehen im ganzen Land. Rund 27.000 Klicks erreichte das „Firefighter Style“-Video in nur vier Tagen. Auch die Medien wurden bereits darauf aufmerksam. „Wir hätten nie gedacht, dass das so rausfährt“, sagt Egle und lacht. Mit ihrem Ruhm gehen die Männer gelassen um: „Wir nehmen das locker.“