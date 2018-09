Feuer im Anhaltezentrum: Vier aus Spital entlassen

Nach der Brandlegung im Wiener Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel konnten vier der sechs schwer verletzten Schubhäftlinge bereits das Krankenhaus verlassen. Einer befindet sich noch auf der Intensiv- und ein weiterer auf einer Normalstation.

Die fünf Afghanen und ein Iraner hatten, wie berichtet, in der Nacht auf Samstag in einer Zelle des Anhaltezentrums Matratzen und Leintücher in Brand gesteckt. Das Feuer breitete sich so rasch aus, dass nicht nur die sechs durch die giftigen Rauchgase schwer verletzt wurden. Auch drei Polizistinnen, ein männlicher Beamter und 14 weitere Schubhäftlinge mussten ebenfalls wegen Rauchgasvergiftungen behandelt werden.