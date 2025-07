Ferienverkehr: Der Samstag begann (beinahe) staufrei

Mit einer Ausnahme: Am frühen Morgen musste die Ost Autobahn (A4) nach einem Lkw-Unfall in Richtung Ungarn gesperrt werden. Ein etwa 7 Kilometer langer Stau baute sich auf. Die Sperre konnte aber bald aufgehoben werde, der Stau löste sich auf.

„Auf der Tauern Autobahn (A10) fließt der Verkehr problemlos“, meldete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler am Samstagmorgen. Auch im übrigen Bundesgebiet kam es zu keinen längeren Verzögerungen .

“Im internationalen Reiseverkehr verzeichnen wir eine Stunde Wartezeit am slowenisch-kroatischen Grenzübergang Gruskovje-Macelj. Der Großraum Zagreb blieb noch relativ ruhig. Dort erwarten wir am Nachmittag längere Verzögerungen wegen des Andrangs zu einer Großveranstaltung“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.