Feinstaub-Karte ist veraltet: Die Daten stammen aus 2001

Zeitgemäße Daten zu besitzen, wäre gerade für Graz wichtig. Wie berichtet, sind die von der EU erlaubten 25 Tage pro Jahr mit überschrittenen Feinstaubwerten bereits ausgereizt. Eine internationale Studie schockierte zudem vergangene Woche mit unerwarteten Ergebnissen: Feinstaub ist tödlicher als bisher geschätzt. 2015 sollen fast neun Millionen an den Folgen der Feinstaubbelastung gestorben sein.

Diese Todesfälle werden vor allem den kleinsten Staubteilchen (PM 2,5) zugeschrieben: Sie sind so gefährlich, weil sie in die Lunge gelangen. Im Umweltausschuss des Landtages will Krautwaschl am Dienstag beantragen, den Kataster in Bezug auf Verkehr und Hausbrand zu überarbeiten. Für Industrie und Gewerbe passierte das bereits 2014.