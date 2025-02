Fast vier Millionen Notrufe gingen 2024 bei der Polizei ein

3,9 Millionen Notrufe sind 2024 bei den Telefonnummern 112 (Euronotruf) bzw. 133 bei der Polizei in Österreich eingelangt. Das entspricht einem Rückgang von mehr als zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit rund 4,4 Millionen Notrufen .

Das Innenministerium gab entsprechende Zahlen am Montag im Vorfeld des "Aktionstags des Europäischen Notrufs" am 11. Februar bekannt. Demnach seien knapp 1,36 Millionen Einsätze im vergangenen Jahr in Folge eines Hilferufs registriert worden.