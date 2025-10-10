Extremwetterschäden: RH tritt für neues Versicherungsmodell ein

Im Bericht zu "Extremwetterschäden in Österreich" hat sich der Rechnungshof (RH) mit dem Versicherungsschutz gegen solche Ereignisse beschäftigt. Der RH wies darauf hin, dass dieser Schutz im Fall von Hochwasser laut Schätzungen nur bei etwa fünf Prozent der Werte von Privaten und Unternehmen vorliegt. Die Regierung solle daher ein Versicherungsmodell mit angemessenen Entschädigungen und Selbstbehalten entwickeln. Strengere Baubeschränkungen wurden zur Prävention gefordert.

Als Folge der Klimakrise steigen sowohl die Häufigkeit wie auch Intensität von Extremwetterereignissen und in Österreich ist laut OECD das Hochwasserrisiko die größte Herausforderung bei der Anpassung. Der Rechnungshof überprüfte für den Zeitraum 2019 bis 2023 neben den zuständigen Ministerien auch exemplarisch die Länder Kärnten und Tirol. In dieser Zeit kam es zu drei großen Hochwasserereignissen mit "gravierenden" Schäden (2002, 2005 und 2013). Wildbach- und Lawinenereignisse Wobei die beiden Bundesländer hier am stärksten von Wildbach- und Lawinenereignissen betroffen waren. In Tirol waren die Schäden mit 315,46 Millionen Euro etwa 1,6-mal so hoch wie in Kärnten mit 194,46 Millionen Euro, hieß es vom RH.

Haushalte und Unternehmen erhalten bei Schäden aus Extremwetterereignissen Beihilfen der Länder, denen wiederum vom Bund 60 Prozent der Summe aus dem Katastrophenfonds refundiert wird. Der RH wies darauf hin, dass bei den Auszahlungen jedoch unterschiedliche Regeln herrschen. So deckten von 2015 bis 2023 beispielsweise die Beihilfen des Landes Kärnten durchschnittlich 31 Prozent der Schäden an privatem Vermögen ab, in Tirol waren es mit durchschnittlich 63 Prozent doppelt so viel. Nur 5 Prozent der Werte versichert Der RH empfahl daher die Entwicklung eines Versicherungsmodells zur besseren Abdeckung privater Elementarschäden. Zwar können sich private Haushalte und Unternehmen über eine Elementarschadenversicherung versichern, jedoch lag dieser laut einer Schätzung aus dem Jahr 2022 nur bei etwa fünf Prozent der Werte im Fall von Hochwasserschäden auch vor.