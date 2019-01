Extreme Lawinengefahr: "Erwarten viele spontane Abgänge"

"Einfach sehr, sehr gefährlich"

Auch Warnstufe fünf wird in Salzburg nicht ausgeschlossen, komme aber, so Niedermoser, "sehr, sehr selten" vor: "Momentan spricht sehr viel dafür, dass es in Salzburg verbreitet die Stufe vier geben wird." Die letzte Stufe-5-Warnung in Salzburg liegt bereits zehn Jahre zurück, davor war dies auch 1999 der Fall. Aufgrund der Lawinengefahr sind jedenfalls auch Straßensperren möglich.

Generell raten die Experten von Skitouren ab, wie auch der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit, Karl Gabel, im Ö1-Morgenjournal erklärt: "Es gibt sehr viel Neuschnee. Man watet durch diesen Neuschnee und braucht zum Abfahren schon ein geneigtes Gelände. Und das ist einfach sehr, sehr gefährlich." Wer sich seine geplante Skitour allerdings nicht nehmen lassen will, sollte sich nur im flachen und niedrigen Gelände bewegen. Und zur Not die Tour einfach verschieben. Denn, so Gabel abschließend: "Die Berge laufen uns nicht davon."