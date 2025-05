Erste Bischöfin bei den Lutheranern

Superintendentinnen gab es schon in Österreich, eine Bischöfin noch nie. Als solche wurde am Freitag Cornelia Richter von der Synode der evangelisch-lutherischen Kirche Österreichs gewählt.

„Diese Kirche hat Zukunft“, sagte Richter in einer ersten Stellungnahme. Das Bischofsamt könne man nicht von sich aus anstreben, ein solches Amt werde einem anvertraut. Auch wenn die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche weiter zurückgehen werde, sei sie von einer guten Zukunft überzeugt. Es gelte, die Stimme des evangelischen Christentums als markante Stimme in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft oder Kultur auch künftig laut werden zu lassen. Das sei nicht nur ihre Aufgabe als Bischöfin, „das kann uns nur gemeinsam gelingen“, so Richter an ihre Kirche adressiert.

Aufgewachsen ist Richter in Bad Goisern, ihr Vater war Pfarrer, ihre Mutter über viele Jahre Organistin in der örtlichen Kirche. Von 2012 bis 2020 war sie Professorin für Systematische Theologie in Bonn, danach für Dogmatik und Religionsphilosophie; seit 2024 lehrt Richter auch an der University of St. Andrews (UK). Überdies gilt sie als Expertin im interdisziplinären Feld der Resilienzforschung.

Als Superintendentin des Burgenlands (1994 bis 2002) war Gertraud Knoll bekannt geworden; 1998 kandidierte sie für die Hofburg (Wiederwahl Klestil) und kam als von den Grünen nominierte Kandidatin auf Platz 2 (13,6 %) – nach ihrem Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst war sie für die SPÖ tätig, später trat sie aus der Kirche aus. Eine zweite Superintendentin war Luise Müller, die von 1995 bis 2012 an der Spitze der evangelischen Kirche A. B. Salzburg/Tirol stand.