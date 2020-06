Justiz prüft spanische Haft für Doppelmörderin

Die Doppelmörderin Estibaliz Carranza könnte ihre lebenslange Freiheitsstrafe möglicherweise in ihrer Heimat Spanien verbüßen. Die österreichische Justiz prüft gerade, ob in Spanien ein vergleichbarer Vollzug der Haftstrafe wie in Österreich möglich ist. Die Überstellung hängt auch davon ab, ob sich Österreich die Kosten für den Vollzug erspart.

Seit einem Übereinkommen im Europarat 1983 ist der Austausch von Häftlingen möglich, Verpflichtung dazu besteht aber keine. Pro Jahr werden rund 400 Häftlinge von Österreich in ihr Heimatland überstellt und sitzen dort ihre Strafe ab. In einem EU-Rahmenbeschluss wurden 2008 Voraussetzungen festgeschrieben, unter denen ein EU-Staat die Übernahme eines eigenen Staatsbürgers ablehnen kann. Diesen Beschluss hat Spanien aber noch nicht umgesetzt, es könnte sich gegen die Übersiedlung von Estibaliz Carranza also ohne Schwierigkeiten wehren.

Estibaliz Carranza würde die Verbüßung ihrer Strafe in Spanien bevorzugen, weil sie dadurch ihrem (Anfang 2012 in der Wiener U-Haft zur Welt gebrachten) kleinen Sohn und ihren Eltern, bei denen der Bub lebt, näher wäre.