Es bleibt mild, vorerst: Neuschnee ab Mitte der Woche

Dienstag: Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter

Am Dienstag stauen sich an der Alpennordseite die Wolken und es regnet oft anhaltend. Weiter im Norden regnet es deutlich weniger. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 1.400 Meter. Der Süden bleibt generell wetterbegünstigt, es bleibt trocken und es kommt auch immer wieder die Sonne hervor. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen teils lebhaft aus westlichen Richtungen, im Süden weht schwacher Ostwind. Von minus zwei bis plus sechs Grad in der Früh steigen die Werte auf vier bis elf Grad.

Deutlich kälter wird es dann am Mittwoch. Dichte Wolken, Regen oder Schnee-Schauer sind im ganzen Land zu erwarten, am meisten in Vorarlberg bis Kärnten. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 800 Meter Höhe. Tageshöchstwerte um die sieben Grad.

Auch am Donnerstag, dem Dreikönigstag, ist es wieder zunehmend sonnig, vereinzelt ist jedoch mit Schneeschauern zu rechnen. Temperaturen zwischen 0 und sechs Grad.