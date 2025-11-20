Erneuerter Railjet präsentiert - "Koralmjet" bereit für Südbahn

Die ÖBB haben am Donnerstag die erste erneuerte Railjet-Garnitur präsentiert. Die upgegradeten Fernzüge werden "in puncto Technik und Komfort auf ein neues Niveau gehoben", hieß es beim Lokalaugenschein der Züge in Wien. Alle 60 Railjets der Bestandsflotte werden bis 2031 umfassend modernisiert, der erste heißt "Koralmjet". Nach 15 Jahren auf Schiene ist schließlich in etwa die Hälfte der geplanten Einsatzzeit inzwischen erreicht.

"Mit dem Railjet-Upgrade erhöhen wir den Komfort und Qualitätsstandard in unseren Zügen deutlich, um unseren Fahrgästen maximalen Reisekomfort auf Schiene zu bieten", so ÖBB-Chef Andreas Matthä. "Die Modernisierung und der Umbau bestehender Garnituren bietet eine sinnvolle und nachhaltige Alternative zu neuen Fahrzeugen."