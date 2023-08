Ermittlungen wegen versuchten Mordes: Frau verletzte Mann mit Messer

Zwischen einer Frau im Alter von 50 Jahren und einem 61-jährigen Mann ist Donnerstagabend im südoststeirischen Bad Gleichenberg ein Streit eskaliert. Die 50-Jährige attackierte den älteren Mann mit einem Messer in ihrer gemeinsamen Wohnung.

Wegen versuchten Mordes ermittelt

Dieser wehrte den Angriff ab, verletzte sich dabei aber am Unterarm. Gegen die Frau wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Sie wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung am Freitag mit.

Die beiden sind unverheiratet und polizeibekannt, sagte ein Sprecher der Polizei auf APA-Nachfrage.