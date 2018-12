Erhebliche Verzögerungen auf Österreichs Autobahnen

Der vorweihnachtliche Reiseverkehr hat voll eingesetzt. Seit den Nachtstunden wurden erhebliche Staus und stundenlange Verzögerungen gemeldet. Besonders betroffen waren die Strecken in Richtung Osten und Süden, berichtete der ARBÖ-Informationsdienst.

Stau in Richtung Osten nach Ungarn

Die meiste Geduld benötigten Autofahrer auf der Ostautobahn (A4) im Burgenland und in Niederösterreich. Gegen 10.00 Uhr kam es in Richtung Ungarn auf der Strecke zwischen Nickelsdorf und der Grenze Nickelsdorf zu rund 50 Kilometer Stau und einem Zeitverlust von zweieinhalb Stunden. In weiterer Folge ging auf der ungarischen M1 zwischen der Grenze Hegyeshalom und Győr nichts mehr. Ein rund 33 Kilometer Stau mit bis zu zwei Stunden Zeitverlust war die Folge.

"Auf der rund 120 Kilometer langen Strecke zwischen Wien und Győr haben Autofahrer am Vormittag bis zu viereinhalb Stunden verloren. Doch schon in den vorangegangenen Nachtstunden waren die Staus nur unwesentlich kürzer. Jetzt am Vormittag haben sich zu den Urlaubsreisenden auch die Autofahrer gemischt, die in Richtung Designer Outlet Center Parndorf wollten", zog ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider Samstagmittag eine erste Bilanz.

In Niederösterreich wurden am Samstagvormittag auch auf der Wiener Außenringautobahn (A21) zwischen dem Knoten Steinhäusl und Alland in Richtung Südautobahn bis zu sechs Kilometer Stau und circa 30 Minuten Wartezeit gemeldet. Gegen 10.00 Uhr verloren Autofahrer auf dieser Strecke noch immer bis zu 15 Minuten.