20 Grad ab Freitag: Die Sonne kommt zurück

Die " Eisheiligen" haben in dieser Woche ganze Arbeit geleistet. Nach kalten Temperaturen, heftigen Regenschauern und auch Schnee im Mai passt sich das Wetter nun in der kommenden Woche wieder der Jahreszeit an. Auch die Sonne zeigt sich wieder öfter und die Temperaturen steigen tagsüber wieder über 20 Grad.

Schon Freitag Temperaturen bis 22 Grad

Am Freitag bleibt es bis auf einzelne Regenschauer in den Bergen Westösterreichs trocken und die Sonne scheint vor allem entlang der Alpennordseite wieder häufiger. Einige Quellwolken entstehen aber auch hier. Deutlich dichter halten sich die Wolken zwischen Osttirol und dem Süd- und Mittelburgenland, die Sonne scheint nur zwischendurch. Auch im östlichen Flachland breiten sich tagsüber einige Wolkenschichten aus. Der Wind dreht auf südliche Richtungen und frischt am Nachmittag bereits stellenweise auf. Die Frühtemperaturen halten sich noch bei minus ein bis plus neun Grad, die Nachmittagstemperaturen steigen bereits auf 14 bis 22 Grad.