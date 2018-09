"Elena" war Ruhe vor dem Sturm: "Fabienne" kommt mit 120 km/h

Das bislang wärmste Sommerhalbjahr der Messgeschichte ist vorbei und jetzt wird es der Jahreszeit entsprechend ungemütlich: Tief Elena, das am Samstag mit Böen bis zu 97 km/h durch Österreich zog, war allerdings nur die Ruhe vor dem Sturm. In der Nacht auf Montag entfaltet das Wetterphänomen Fabienne exakt über unserem Land seine volle Wucht mit orkanartigen Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h. Sturmschäden sind zu befürchten.

Bereits vor dem Beginn des astronomischen Herbstes am Sonntag um 3:54 Uhr erlebten die Österreicher am Samstag einen Vorgeschmack auf Fabienne: Böen zwischen 50 und 70 km/h waren im gesamten Bundesgebiet zu registrieren, die Spitzenwerte wurden in Reichenau an der Rax (97 km/h), St. Radegund bei Graz (94 km/h) und in Podersdorf (90 km/h) aufgezeichnet.

Österreich bekam dabei jedoch nur den Ausläufer einer kräftigen Kaltfront und eines Sturmtiefs zu spüren, das mit Böen von 155 km/h auf die Südküste Norwegens traf. Am Sonntag ziehen in der ersten Tageshälfte kompakte Wolken einer Warmfront durch und gelegentlich fällt an der Alpennordseite etwas Regen. Längere sonnige Abschnitte gibt es am Nachmittag im Westen und Süden.