Eisheilige beenden ihr Gastspiel: Es wird wärmer

Am Nachmittag kann sich jedoch teilweise noch sonniges Wetter durchsetzen. Abseits der Nebelgebiete gibt es hingegen den ganzen Tag einen Wechsel aus Sonnenschein und stärkeren Quellwolken. Vor allem über den Alpengipfeln im Südwesten sowie auch in der Steiermark können sich am Nachmittag einzelne Regenschauer entwickeln, sie bleiben aber lokal begrenzt. Besonders im Donauraum weht mäßiger bis lebhafter Ost- bis Südostwind. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis zehn Grad, die Nachmittagstemperaturen erreichen 14 bis 21 Grad, am wärmsten ist es im Westen.

Wochenendausblick

Der Samstag beginnt im Südosten schaueranfällig. Die Schauertätigkeit breitet sich im Tagesverlauf in den Westen und den gesamten Süden aus. Im Osten und Südosten sind nachmittags auch Gewitter mit ergiebigen Regengüssen zu erwarten. Im Norden ist es veränderlich bewölkt und tendenziell niederschlagsfrei. In der Osthälfte zumeist lebhafter Ostwind, der im Donauraum auch am Abend kaum abflaut. Von sieben bis zwölf Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf maximal 19 bis 24 Grad.

Am Sonntag ist in Becken und Tälern mit lokalen Nebelfeldern zu rechnen. Diese sind aber nicht beständig. Davon abgesehen präsentiert sich das Wetter meist sonnig.