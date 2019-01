Einbrecher krachten mit Auto in Nobeljuwelier

Am Montag ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein spektakulärer Einbruchsdiebstahl. Um etwa 3.40 Uhr ging bei der Polizei der Alarm ein. Beim Juwelier Bucherer in der Kärntner Straße 2 in der Wiener Innenstadt durchbrachen vermutlich vier unbekannte Männer mit einem Auto die Eingangstür des Geschäfts und erbeuteten Wertgegenstände bislang unbekannten Werts.

Ein Mitarbeiter des Winterdienstes der MA 48 beobachtete den Überfall und verständigte ebenfalls die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin mit dem Auto in Richtung Franziskanerplatz, dort verlor sich laut Polizei die Spur. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Beim Juweliers-Geschäft fanden am Montagvormittag schon die ersten Reparaturen statt.