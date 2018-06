Ein Eigenheim als Wohnhaus auf Zeit

18 Quadratmeter Wohnraum: Mehr braucht Johanna Nimmervoll nicht zum Leben, wie sie sagt. Nach ihren Wünschen hat sich die gebürtige Oberösterreicherin ein Tinyhouse (kleines Haus) in Holzriegelbauweise in dieser Größe bauen lassen. Derzeit steht das Eigenheim in Unken im Pinzgau auf einem Campingplatz. Es kann aber problemlos auf einen Anhänger gesetzt und an einen anderen Standort transportiert werden.

„Ich bin eine Nomadin und immer wieder weitergezogen“, sagt die 32-Jährige, die in Innsbruck studiert hat. Durch Jobs im Tourismus hat die Betriebswirtin immer wieder ihren Wohn- und Arbeitsplatz gewechselt. Die Bewirtschaftung einer Alm hat sie nach Unken geführt. Hier könnte Nimmervoll nun, zumindest eine gewisse Zeit, sesshaft werden.