Ein Burgenländer erklimmt den Gipfel der Alpinpolizei

Der Weg des Burgenländers vom Flachland an die Spitze der Alpinpolizei begann jedoch schon früh. „Ich habe mit acht Jahren Skifahren gelernt. Also für einen Burgenländer schon sehr früh“, erzählt er lachend. Mit der Familie ging es von da ab jeden Winter für zwei bis drei Wochen auf Pistenurlaub. „Ich habe mich in den Bergen schon immer sehr wohl gefühlt und schon als Kind gesagt, dass ich da einmal hinziehen möchte.“

Polizeitaucher in Wien

Bevor Horvath diesen Traum 2004 tatsächlich wahr machte, ging es jedoch noch in die Tiefe. Drei Jahre nach seiner Aufnahme bei der Polizei in Wien 1993, kam der Beamte zur Einsatzeinheit WEGA und absolvierte dort eine Ausbildung zum Polizeitaucher. Und war als solcher in einen der spektakulärsten Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte involviert.