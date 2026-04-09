Oftmals angekündigt, jetzt ist es wirklich so weit: Man kann seine E-Card in Österreich nun auf dem Handy speichern und nutzen. Möglich ist das ab sofort über die Apps der Sozialversicherungen, wie etwa "Meine SV" und "Meine ÖGK". Diese sind für Android und iOS verfügbar. Über ID Austria identifizieren Wenn man etwa Meine SV öffnet, findet man unter "Übersicht" gleich an erster Stelle die Option, die E-Card am Smartphone zu hinterlegen. Dazu muss man sich nur über die ID Austria identifizieren. Wenn die ID-Austria-App am Smartphone bereits hinterlegt und eingerichtet ist, dauert das wenige Minuten.

Wie funktioniert die digitale E-Card? Der Start ist relativ still vonstattengegangen, lediglich die Ärztekammer Niederösterreich berichtete auf ihrer Webseite vor einigen Tagen über den Start am 8. April. Demnach kann die digitale E-Card wie gewohnt am E-Card-Lesegerät (GINO) in einer Ordination oder Apotheke verwendet werden. Ärztin, Arzt oder Apotheke erhalten mit der digitalen E‑Card den gleichen Zugriff auf eure Gesundheitsdaten wie mit der physischen. Ähnlich wie beim Bezahlen mit NFC muss man das Handy nah an das Lesegerät halten. Zuvor muss man die entsprechende App öffnen, wie etwa Meine SV, den Punkt "Digitale E-Card" auswählen und auf den Button "Verwenden" klicken. Anschließend soll man das Smartphone laut offiziellen Informationen nah und stabil an den „GINO“-Schriftzug auf der Vorderseite des E‑Card-Lesegerätes halten, bis die 3 LED-Lämpchen grün leuchten.