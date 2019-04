Durchhäuser: Stadt Wien markiert Schleichwege für Fußgänger

Weiters liege es am Engagement der einzelnen Bezirke. Das Ziel der Mobilitätsagentur ist es, in jedem Bezirk zumindest einen Durchgang markieren zu dürfen. Zwei Wegweiser sind in den nächsten Monaten fix geplant: Einer in Neubau und einer in Landstraße – wo genau, wird noch nicht verraten.