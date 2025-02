Drogenlenker lieferte sich wilde Raser-Jagd mit Polizei im Innviertel

Eine wahnwitzige Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht auf Samstag im Bezirk Schärding ereignet. Ein 19-Jähriger Probeführerscheinbesitzer versuchte kurz vor Mitternacht im Schärdinger Stadtgebiet einer Polizeikontrolle zu entkommen. Noch im Stadtgebiet überschritt er um mehr als 100 km/h die erlaubte Geschwindigkeit .

Mit 250 km/h vor Polizei geflüchtet und in Sperre gekracht: 5 Verletzte

Zum Teil flüchtete der Bursch auf deutsches Staatsgebiet, im Bereich von Schardenberg wurde die Nachfahrt abgebrochen, da das Risiko durch das hohe Tempo zu groß war. Durch das Kennzeichen eruierten die Beamten die Adresse des 19-jährigen Einheimischen, dort entdeckten sie auch den Geflüchteten samt dessen PS-starken Wagen.

Durch das Verhalten des jungen Mannes schlossen die Polizisten auf eine Suchtgiftbeeinträchtigung, was eine amtsärztliche Untersuchung auch bestätigte. Der Führerschein wurde dem Drogenlenker abgenommen, ebenso beschlagnahmte die Exekutive das Fahrzeug vorläufig. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen.

Auch in Linz flüchtete Lenker vor Polizei

In Linz kam es in der Nacht auf Samstag bei einer Verkehrskontrolle zu einer ähnlichen Situation. Ein Autofahrer sollte von der Polizei angehalten werden, nachdem er etwa doppelt so schnell wie erlaubt durch einen 70er-Bereich gefahren war.

Er stieg aufs Gas und raste den Beamten davon. Auch er wurde an seiner Wohnadresse später angetroffen und der Führerschein vorläufig abgenommen.