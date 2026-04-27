Drogenbericht 2025: Cannabis bleibt Nr. 1, mehr Mädchen konsumieren

Der Suchtmittelkonsum in Österreich bleibt insgesamt stabil, zugleich verschiebt sich aber das Verhalten. Besonders bei jungen Menschen gibt es klare Veränderungen bei Substanzen, Konsummustern und Risiken, so Martin Busch, Leiter des Kompetenzzentrums Sucht an der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), bei einer Pressekonferenz am Montag. Die größten Kosten verursacht in Österreich weiterhin der Nikotinkonsum. Laut dem Epidemiologiebericht Sucht 2025 und dem Bericht zur Drogensituation 2025 bleibt die Nikotinabhängigkeit die häufigste Form der Sucht. Rund 24 Prozent der Bevölkerung konsumieren täglich Nikotin.

Neue Produkte nehmen zu Während der klassische Zigarettenkonsum sinkt, nehmen neue Produkte wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel deutlich zu. Vor allem Jugendliche greifen vermehrt zu derartigen "Lifestyleprodukten". Die langfristigen Auswirkungen auf die Konsumenten und Konsumentinnen von mitunter extrem hohen Dosen an Nikotin, die dabei oft eingenommen werden, sind Busch zufolge noch nicht absehbar. "Da gibt es richtige Challenges, wer sich die meisten Nikotinbeutel reinzieht, ist der Hero", so Busch. Alkoholkonsum: Hohe Zahlen, aber rückläufig Alkohol ist weiterhin die am weitesten verbreitete psychoaktive Substanz. Rund 15 Prozent der Bevölkerung trinken in gesundheitsgefährdendem Ausmaß, etwa fünf Prozent gelten als abhängig. Langfristig sind Busch zufolge sowohl Konsum als auch alkoholbedingte Erkrankungen rückläufig, die absoluten Zahlen bleiben jedoch hoch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Unter Jugendlichen gibt es Challenges, wer die meisten Nikotinbeutel konsumiert.