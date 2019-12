Mehr als hundert Monarchen treffen den Nationalratspräsidenten

"Die Dreikönigsaktion ist nicht nur eine schöne und lieb gewonnene Tradition, sondern vielmehr ein gelebtes Zeichen für Nächstenliebe und Solidarität in unserem Land", sagte Sobotka. "Ich sehe in der Dreikönigsaktion einen sichtbaren Beweis für zivilgesellschaftliches Engagement in Österreich." Derartige Initiativen seien Eckpfeiler einer starken und gewachsenen Demokratie. "Ich danke den vielen jungen Menschen für ihr Engagement und ihren Einsatz, den sie das ganze Jahr über leisten", sagte der Nationalratspräsident.

85.000 Sternsinger unterwegs

Die Dreikönigsaktion findet seit 1954 statt. Mehr als vier Millionen Jugendliche gingen in den vergangenen 65 Jahren als Sternsingerinnen und Sternsinger und haben dabei mehr als 450 Mio Euro an Spendengeldern gesammelt. In Österreich sind jährlich 85.000 Sternsinger und 30.000 Begleitpersonen unterwegs. Weltweit werden 500 Sternsinger-Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt.